'Дружественный огонь' ценой $300 тысяч: 'Флеш' назвал проблему применения зенитных дронов

По его словам, иногда пилоты боятся сбивать незнакомые борты, думая, что это дорогие БПЛА СБУ или ГУР.

Одна из проблем применения зенитных дронов - это friendly fire - "дружественный огонь".

Как пояснил Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, у пилота зенитного дрона очень мало времени на идентификацию цели, а командиры "часто требуют результатов".

Он выложил видео, на котором "наш экипаж сбивает "Свичблейд 600", который летит атаковать врага, приняв его за V2U". "Это не вина пилотов, дроны очень похожи, но как-то решать этот вопрос нужно", - подчеркнул эксперт.

По словам "Флеша", иногда бывают случаи, когда наши пилоты сбивают дипстрайки ценой по $300 тыс. "Также мне постоянно присылают на изучение обломки сбитых БПЛА и я узнаю в них наши изделия", - отметил он.

Бескрестов добавил, что вторая часть этой проблемы заключается в том, что пилоты "боятся сбивать незнакомые борты, думая, что это дорогие БПЛА СБУ или ГУР, а это БПЛА врага и они идут домой".

"Чем больше у нас будет зенитных дронов и пилотов, тем проблема будет больше", - написал специалист.

