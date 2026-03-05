РФ нашла альтернативу дорогим разведдронам и 'забрасывает' ею фронт, – Флеш

Российские оккупационные войска "забрасывают" фронт разведывательными дронами на базе БПЛА "Молния".
Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, зенитные дроны Сил обороны на фронте очень мощные, и из-за этого враг терял дорогие БПЛА стоимостью в десятки тысяч долларов. Речь идет об "Орланах", "Залах" и "Суперкамах".
Поэтому теперь оккупанты прибегли к применению более дешевых разведдронов, отмечает он.
"Мне каждый день присылают до десяти фото этой "Молнии", ее стало много. Конфигурация всегда одна. Камера SIYI ZR10, модуль AI, также от SIY, меш-модем 1300-1500МГц (2х2 ватта). Только свитч-эзернет разный", – резюмировал Флеш.
Война в Украине: вы могли это пропустить
Источник УНИАН в рядах Вооруженных сил Украины сообщил, что в случае полной оккупации Покровска Донецкой области фронт может посыпаться. Тогда линия соприкосновения быстро сдвинется на 5-10 километров.
Между тем Силы обороны продолжают наносить оккупантам потери. Ночью 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов", рассказали источники УНИАН в спецслужбе.