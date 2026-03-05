РФ нашла альтернативу дорогим разведдронам и 'забрасывает' ею фронт, – Флеш

Ранее враг терял дорогие БПЛА стоимостью в десятки тысяч долларов, поэтому начал применять более дешевый вариант.

Российские оккупационные войска "забрасывают" фронт разведывательными дронами на базе БПЛА "Молния".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, зенитные дроны Сил обороны на фронте очень мощные, и из-за этого враг терял дорогие БПЛА стоимостью в десятки тысяч долларов. Речь идет об "Орланах", "Залах" и "Суперкамах".

Поэтому теперь оккупанты прибегли к применению более дешевых разведдронов, отмечает он.

Видео дня

"Мне каждый день присылают до десяти фото этой "Молнии", ее стало много. Конфигурация всегда одна. Камера SIYI ZR10, модуль AI, также от SIY, меш-модем 1300-1500МГц (2х2 ватта). Только свитч-эзернет разный", – резюмировал Флеш.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Источник УНИАН в рядах Вооруженных сил Украины сообщил, что в случае полной оккупации Покровска Донецкой области фронт может посыпаться. Тогда линия соприкосновения быстро сдвинется на 5-10 километров.

Между тем Силы обороны продолжают наносить оккупантам потери. Ночью 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов", рассказали источники УНИАН в спецслужбе.

Вас также могут заинтересовать новости: