Флеш показал устройство, помогающее 'Шахедам' маневрировать (фото)

"Шахеды" совершают маневры при приближении наших перехватчиков-дронов.

Система маневрирования "Шахедов" может работать на основе камеры. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи.

"Мы видим, как "Шахеды" начали маневрировать при приближении наших дронов-перехватчиков", – отметил он.

Флеш добавил несколько фото камеры и написал, что "есть вероятность, что система работает на основе этой камеры".

Как сообщалось, ранее Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, отметил, что 170 экипажей дронов-перехватчиков за год не сбили ни одного "Шахеда".

Он отметил, что раньше считалось, что если дрон пролетел мимо и не нанес удар по моей области – это хорошо. Сейчас модель меняется, и теперь есть контроль: сколько вошло, сколько вышло.

Также ранее Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что российские ударные дроны, оснащенные MESH-модемами, все глубже залетают в украинский тыл.

По его словам, в настоящее время зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада – Полтавы, а с юга – Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимы собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Флеш отметил, что верит в то, что в Украине есть много талантливых программистов, способных решить эту задачу.

