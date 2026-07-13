'Если мы все будем': подполковник оценил шансы РФ захватить весь Донбасс до конца года

По мнению Круткова, на данный момент в Константиновке нет какой-либо крайне критической ситуации.

Ситуация в Константиновке сейчас объективно непростая, но постоянно принимаются меры по локализации выявленных там проблем, рассказал в интервью "Радио Свобода Донбасс Реалии" командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", подполковник Шамиль Крутков.

Крутков сообщил, что постоянно находится на связи с командирами бригад, которые ведут боевые действия непосредственно в этом городе.

"На мой взгляд, какой-то крайне критической ситуации на данный момент там нет. Но это мой взгляд со стороны. Был ли такой сценарий прогнозируем? Вряд ли. Но есть то, что есть", – сказал он.

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Подполковник не считает, что Константиновка может повторить судьбу Покровска.

"Должен сказать, что трижды подразделения нашей бригады задействовались с целью локализации ситуации в Покровске. В 2024–25 годах. Я довольно хорошо знал положение дел в городе. Тогда Силы обороны обладали гораздо меньшими технологическими возможностями. Поэтому это совсем другая история, на мой взгляд", – добавил он.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" признал, что у российской армии объективно больше дронов. Однако он добавил, что ВСУ обороняются и уничтожают большую часть штурмовиков именно на подступах.

"Количество уничтоженного противника на подступах к Константиновке – это большое количество. Сейчас там, на мой взгляд, достаточно украинских подразделений для того, чтобы со временем попытаться купировать продвижение", – рассказал Крутков.

Он надеется, что, возможно, поэтапно ситуацию удастся выровнять. Подполковник напомнил, что наступление россиян на Константиновку началось не вчера, а давно. В ноябре 2025 года, когда в город проникли примерно 40 военнослужащих РФ, многие из них были взяты в плен, а ситуацию удалось быстро локализовать.

"Вопрос в том, получится ли это сейчас, – ну, это трудно сказать", – отметил командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

На вопрос, есть ли у России шансы до конца этого года захватить всю Донецкую область, как того стремится кремлевская власть, Крутков считает, что нет.

"Если мы все будем качественно работать над тем, чтобы увеличить потери противника, уменьшить свои потери, удержать необходимые участки для обеспечения устойчивости обороны, постоянно совершенствовать системы управления, наращивать технологические возможности, я думаю, это невозможно. Ни до конца этого года, ни до конца следующего", – подытожил подполковник.

Битва за Константиновку: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению FT, Константиновка имеет не только стратегическое, но и символическое значение для РФ. В частности, в городе в советские времена изготавливали рубиновые звезды для кремлевских башен и стекло для мавзолея Ленина. Сейчас город является важным звеном украинского "пояса крепостей", в который также входят Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман. Поэтому потеря Константиновки усилила бы давление на другие украинские города региона и открыла бы России возможности для дальнейшего наступления. Издание отмечает, что президент РФ Владимир Путин заявил о якобы полном захвате Константиновки, однако украинские власти это отрицают.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина во лжи и саркастически пригласил российского лидера посетить Константиновку, если тот верит своим командирам. В статье WP высказывается предположение, что российские штурмовые группы присутствуют в некоторых частях города, в то время как украинская пехота и беспилотные отряды продолжают действовать в других местах. Поэтому боевые действия в городе перешли в неопределенную стадию. Аналитики из Института изучения войны не обнаружили доказательств того, что Россия захватила всю Константиновку.

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