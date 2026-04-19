Россияне ударили по Чернигову 'Шахедами': погиб подросток

Пострадали четыре человека.

Россияне ночью массированно атаковали Чернигов "Шахедами". В городе много разрушений, есть погибшие и раненые.

Так, после полуночи начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский сообщил о массированной атаке дронов и падении БПЛА в городе, в результате чего загорелись два частных дома и было повреждено учебное заведение.

Впоследствии он уточнил, что в результате ночной атаки на город повреждены 7 частных домов, из которых 3 сгорели, а также административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

"Погиб один человек – 16-летний юноша. Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина", – сообщил Брыжинский.

Как отметил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, тело погибшего юноши нашли, когда разбирали завалы.

"Повреждены лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022 году", – добавил Чаус.

Атаки россиян на Черниговскую область

18 апреля россияне атаковали энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате повреждений без электроснабжения остались 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах области.

А за день до этого, 17 апреля, в результате очередной массированной атаки России Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу.

Вас также могут заинтересовать новости: