РФ ударила по энергетическому объекту в Черниговской области: 400 тысяч человек без света

В ночь на субботу, 18 апреля, российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки врага в четыре часа утра был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе, сообщает "Черниговоблэнерго".

В результате повреждений без электроснабжения остались 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах области. В самом областном центре обесточена часть города, 25 тысяч домов остались без света.

В настоящее время энергетики проводят все необходимые работы для быстрого восстановления сети. С 9 часов утра по всей Черниговской области вынужденно ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Для первых трех групп свет будут отключать дважды в сутки, для еще трех - один раз.

