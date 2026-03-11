Завод в Брянске можно считать уничтоженным: аналитики раскрыли детали

Даже частичное восстановление технологических процессов на заводе займет годы.

Завод по производству микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске можно считать не просто поврежденным, а уничтоженным.

Как оценили аналитики Defense Express, даже частичное восстановление технологических процессов займет годы. Отмечается, что в главное производственное помещение завода попали 5 крылатых ракет.

Боевая часть Storm Shadow весом 450 кг сначала пробивает первое препятствие с помощью кумулятивного заряда, а затем главный боеприпас взрывается уже в помещении.

Удар разрушил процесс производства на заводе "Кремний Эл", который имел гиперчувствительное оборудование. Как пояснили аналитики, наиболее высокотехнологичное производство осуществляется с соблюдением очень строгих норм даже в отношении чистоты воздуха и содержания пыли. Процесс такого производства осуществлялся в спецбоксах с заданным микроклиматом.

На предприятии использовалось дорогое и редкое оборудование. В частности, на заводе был немецкий литографический инструмент, цена которого составляет более $300 тыс. Было и советское оборудование, которое теперь отремонтировать невозможно из-за устаревания и закрытия заводов-производителей, отметили аналитики.

Таким образом, по данным аналитиков, возобновление работы главного цеха без полной реконструкции маловероятно, это фактически означает вывод объекта из эксплуатации.

Аналитики напомнили, что "Кремний Эл" является одним из крупнейших в России поставщиков военной микроэлектроники, в который российские власти инвестировали миллиарды рублей. На нем производят компоненты для ракетных комплексов "Панцирь", "Искандер", РЛС, РЭБ, а также дронов.

Удар по заводу в Брянске

10 марта Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, отметил, что поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где есть современная электроника. Он высказал мнение, что ракет у россиян станет меньше уже в ближайшее время.

