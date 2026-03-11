Удар по заводу в Брянске: эксперт рассказал, что теперь будет с российскими ракетами

Это очень существенный удар по российскому военно-промышленному комплексу. Он нарушит выпуск некоторых ракет.

Поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника.

Об этом сказал в эфире Киев24 Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Он отметил, что ракет у россиян станет меньше в ближайшее время.

По его словам, Украина нанесла очень болезненный удар по военно-промышленному комплексу России. "Завод "Кремний Эл" - это электроника. А электроника, это там, где высокие технологии, в частности, и ракетостроение", - отметил он.

Видео дня

Кузан отметил, что удар скажется не только на ракетах "Искандер", у россиян возникнет и другая проблема:

"Без этой электроники становится труднее упаковать западную электронику и микрочипы, которые поставляются серыми схемами. А в перспективе та же ракета "Изделие-30", которая потенциально могла бы быть подвешена на Су-30, ее перспективы становятся уже очень и очень призрачными", - сказал Кузан.

По его словам, "Кремний Эл" всегда был приоритетной целью для украинских ударов. Хотя Украина уже 6 или 7 раз поражала этот завод, но только дронами.

"Сейчас мы увидели комплексное применение ракетного вооружения. Если после предыдущих поражений этот завод достаточно быстро восстанавливал производство, то теперь мы увидели полное разрушение одного из цехов и еще несколько объектов на заводе были также поражены", - добавил Кузан.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 10 марта подразделения Сил обороны нанесли несколько успешных ударов ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл".

Этот завод производил системы управления всех видов ракет России.

В Генштабе отметили, что "Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые нужны, в частности, для ракет "Искандер".

Вас также могут заинтересовать новости: