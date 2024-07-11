В Reuters отметили, что с начала года Украина усилила свои атаки на нефтеперерабатывающие заводы в РФ.

Российская государственная корпорация "Ростех" сообщила, что успешно провела испытания бронированного покрытия, которое предназначено для защиты объектов критической инфраструктуры от атак дронов, гранат и пуль, пишет Reuters.

В компании заявили, что каждая плита весит 30 килограммов, поэтому такие плиты потенциально могут быть установлены на нефте- и газохранилищах, складах боеприпасов и объектах энергетической инфраструктуры.

В "Ростехе" добавили, что эти пластины могут защитить от беспилотников FPV, то есть небольших дронов, которые сначала изготавливались для гражданского использования, однако были модифицированы для поля боя.

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В Reuters напомнили, что с начала года Украина усилила свои атаки на нефтеперерабатывающие заводы в РФ, пытаясь уменьшить энергетические доходы Москвы и количество денег, которые она должна тратить на военные нужды.

"Российские компании работают над разработкой способов защиты инфраструктуры от таких атак беспилотников, а в некоторых случаях, по их словам, они развернули гигантские сетчатые металлические сетки, чтобы накрыть нефтеперерабатывающие заводы", - добавили в материале.

В свою очередь представитель российского министерства энергетики на заседании парламента РФ заявил в марте, что они планируют защитить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем.

Атаки дронов на территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 11 июля в России заявили, что сбили дрон, который летел на Москву. По словам мэра столицы страны-агрессора, разрушений и пострадавших нет. В то же время в Минобороны РФ сообщили о пяти беспилотниках, которые якобы перехватили и уничтожили в ночь на 11 июля.

Также сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ, в результате чего произошел масштабный пожар.

"Несколько дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, БпЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу", - заявили местные Telegram-каналы.

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