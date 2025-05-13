Это один из нескольких украинских "FrankenSAM" - грузовик, стреляющий ракетами класса "воздух-воздух".

Великобритания уже поставила Украине восемь систем ПВО Raven, еще пять находятся в пути. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, они сбиваютт российские беспилотники по меньшей мере с 2023 года, но только недавно были показаны в официальных видеороликах. При этом конструкция этого "убийцы дронов" достаточно странная - грузовик, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", отмечает аналитик.

"Это удивительная система, которая сочетает в себе автомобиль HMT 600 Supacat с усовершенствованной ракетой малой дальности класса "воздух-воздух" ASRAAM", - говорит полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд из британской военной группы Task Force.

Как отмечает Акс, смесь датчиков, пусковых установок и ракет, которые украинские военные унаследовали от СССР, приобрели на месте или получили в дар от союзников, создала проблему, во время российского вторжения, поскольку различные компоненты не всегда были рассчитаны на совместную работу.

Видео дня

В результате появилась инициатива "FrankenSAM" по соединению разрозненного оборудования, и ППО Raven – один из ее ярких представителей:

"Чтобы создать "Raven", британские инженеры сняли старые ракетные направляющие со старых истребителей Королевских ВВС и прикрепили их к грузовикам Supacat. Камеры на крыше грузовиков, управляемые модифицированными контроллерами видеоигр, направляют пусковые направляющие и ракеты ASRAAM на приближающиеся цели".

При этом дльность полета ракеты достигает 25 километров, и Тодд назвал "Raven" "одной из самых эффективных систем ПВО малой дальности, используемых в Украине в настоящее время".

На вооружении Украины находится также множество других FrankenSAM, включая советские машины, стреляющие старыми американскими ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным и радиолокационным наведением, а также советские машины, стреляющие советскими ракетами "воздух-воздух".

Такое распространение FrankenSAMs привело к созданию ПВО меньшей дальности, что вполне логично, поскольку самые распространенные ракеты класса "воздух-воздух" имеют дальность всего в десятки километров, отмечает Акс. в то же время Украина больше всего нуждается в ракетах класса "земля-воздух" большой дальности, способных защитить города и базы от самых мощных российских баллистических ракет. Но только две системы, американская Patriot и европейская SAMP/T, подходят для этой цели.

ПВО для Украины

Напомним, в The New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса США сообщили, что Штаты разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 противоракет к ЗРК Patriot.

Также недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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