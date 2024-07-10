По информации СМИ, на этом полигоне испытывали различные ракеты.

Беспилотники ударили по четвертому Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По информации соцсетей, дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105. На видео можно увидеть, как беспилотник наносит удар по зданию, из которого идет дым. Место удара находится около 590 километров от линии фронта.

В свою очередь в ASTRA добавили, что беспилотники ударили по территории воинской части 15644 под Знаменском, где находится военный полигон "Капустин Яр". В апреле там проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

По информации издания "Милитарный", на этом полигоне россияне испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты противовоздушной обороны.

Однако глава Ахтубинского района Владимир Михед в своем Telegram-канале сообщил, что атака дронов "успешно отражена". Он добавил, что российские оккупанты сбили якобы более 20 БпЛА. По словам чиновника, жертв и разрушений на территории района не было зафиксировано.

"Огромная просьба жителям быть бдительными, сохранять спокойствие и чувство гражданской ответственности", - добавил Михед.

Атаки дронов по территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, СБУ вместе с ГУР атаковали аэродром, нефтеперерабатывающий завод и электроподстанцию в трех областях Российской Федерации.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать горячие летние ночи на российских военных объектах, которые работают на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавили в ведомствах.

Также сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ, в результате чего на месте взрыва вспыхнул масштабный пожар.

"Несколько дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, БпЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу", - отметили местные Telegram-каналы.

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