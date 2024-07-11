В Минобороны России отчитались о пяти беспилотниках, якобы перехваченных и уничтоженных в ночь на 11 июля.

В России заявили, что сбили беспилотник, который летел на Москву.

"В Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались о пяти беспилотниках, якобы перехваченных и уничтоженных в ночь на 11 июля. Два из них - над Брянской областью, по одному - над Тамбовской, Тульской и Московской.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 июля беспилотники ударили по четвертому Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области РФ.

А 9 июля дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области России.

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