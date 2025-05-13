Руководители отрасли предупреждают о длительных сроках и высокой стоимости соглашения.

Соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.

"Это может занять 10-15 лет - именно о таких сроках мы говорим", - сказал Эрик Расмуссен, бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития.

Питер Брайант, председатель консультационной группы Clareo, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, сказал, что соглашение "мало что дает для снижения рисков в цепочке поставок в ближайшие 10 лет, поскольку потребуется как минимум столько же времени для открытия и разработки рудников" в Украине.

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Промышленные природные ресурсы Украины включают железную руду, уголь, литий, графит и титаносодержащие руды, она также является третьим по величине производителем газа в Европе. По словам экспертов, будущие разработки нефти и газа будут включены в сделку по ресурсам, и их разработка может оказаться более быстрой, чем проекты по добыче полезных ископаемых:

"Однако серьезные препятствия, включая продолжающуюся войну России с Украиной, неполные геологические данные, сильно поврежденную инфраструктуру и возможность коррупции - помимо обычных проблем, связанных с созданием любого нового ресурсного проекта, - означают, что шахты, открытые в рамках сделки, начнут добывать полезные ископаемые лишь после 2040 года".

Серьезным препятствием является доступ к данным геологической разведки советских времен, которые отображают минеральные богатства Украины, большая часть которых засекречена из-за войны. Эксперты также отмечают, что, учитывая долгую историю добычи полезных ископаемых в Украине, лучшие месторождения могут быть уже разработаны.

"Эта романтическая идея о том, что есть озера лития, которые можно освоить, просто не соответствует действительности", - сказал один из руководителей горнодобывающих компаний, работающих в стране, добавив, что сделка между США и Украиной "не сдвинет ситуацию с мертвой точки" в ближайшее десятилетие.

Какие проблемы видят инвесторы

Хьюго Корден-Ллойд, старший юрист Risk Advisory Group, также отметил "огромное количество" рисков для компаний. Они варьируются от "обычных проблем коррупции и взяточничества до физической безопасности". В частности, он поднял вопрос, придется ли горнодобывающим компаниям покрывать расходы на очистку земель от неразорвавшихся боеприпасов"

Для Джима Норта, бывшего исполнительного директора Ferrexpo, "главный вопрос: "Как будет выглядеть прекращение огня?"". В частности, сохранение Россией оккупированных ею украинских земель, включающих значительные угольные шахты и некоторые запасы лития, уменьшит возможности Украины.

"Нужен кто-то, кто сделает шаг вперед и сделает первую крупную инвестицию, чтобы укрепить доверие", - добавил Норт.

Некоторые наблюдатели считают, что энергетические проекты, которые могут иметь более короткие сроки реализации, вероятно, будут одними из первых, разработанных в рамках этой структуры.

"Однако даже сторонники Украины признают, что впереди их ждет трудный путь. Эндрю Форрест, австралийский горнодобывающий магнат, пожертвовавший 25 млн австралийских долларов на помощь Украине с начала войны, сказал, что его компания "ничего не видит" в плане горнодобывающих проектов в этой стране", - пишет FT.

Соглашение о недрах со США

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. Предполагается, что инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. По его убеждению, это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия.

ВР ратифицировала соглашение 8 мая, а 12 мая Зеленский подписал закон.

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