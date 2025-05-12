Температура в столице останется без существенных изменений.

Во вторник, 13 мая, в Киеве будет пасмурно и мокро. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +6°...+7°, а днем воздух максимально прогреется до +11°...+13°. Ожидается пасмурная погода, днем вероятен небольшой дождь.

Ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +13°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 13 мая ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°, дождь.

В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+14°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

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