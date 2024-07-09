Местные жители сообщили, что насчитали 10 громких взрывов.

В ночь на 9 июля дроны ударили по российской нефтебазе в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. На месте сразу вспыхнул масштабный пожар и столбы черного дыма.

"Несколько дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу", - сообщили местные Telegram-каналы.

Также факт пожара подтвердил губернатор российского региона Андрей Бочаров. А местные жители заявили, что слышали не менее 10 взрывов в 4 утра. На видео, которое они опубликовали, видно как дрон подлетает к нефтебазе, которая уже горит, и поражает один из резервуаров.

Сейчас на месте попадания работают силы противопожарной службы региона и МЧС. А Бочаров отметил, что "угрозы жилым объектам нет". В то же время он не озвучил информацию о разрушениях или пострадавших.

Кроме того, известно, что беспилотники также поразили подстанции в городе Фролово. Однако губернатор региона заявил, что это последствия падения обломков, ведь "российская ПВО перехватила все дроны", а пожар быстро ликвидировали. О разрушениях и пострадавших он тоже не уточнил, но известно, что в аэропорту Волгограда ограничили отправку самолетов.

А Минобороны РФ утром 9 июля заявило, что "38 украинских беспилотников совершили масштабную атаку на 5 российских областей, но РФ с помощью РЭБ перехватила или уничтожила дроны". Так, в ведомстве страны-террориста сообщили, что 3 дрона якобы сбили над Белгородской областью, 7 - над Курской, 2 - над Воронежской, 21 - над Ростовской и 5 - над Астраханской.

Удары по России - последние новости

Как ранее писал УНИАН, ВСУ успешно используют ATACMS в Крыму. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирб рассказал, что украинские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы врага.

Кроме того, 7 июля в Воронежской области дрон атаковал склад боеприпасов, началась детонация. В районе места удара ввели режим чрезвычайной ситуации и 50 жителей близлежащих населенных пунктов будут эвакуированы.

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