Приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции.

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, Приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.

Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около $15 млрд.

По словам собеседника, в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн.

Также отмечается, что силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", - отметил информированный источник в СБУ.

Атаки Украины вглубь России

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники СБУ и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта "Усть-Луга" в Ленинградской области. В частности, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. Это была вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в этом году. Первая была в начале января.

Также мы писали, что как сообщали росСМИ, под массированной дроновой атакой оказалась и Ленинградская область. Отмечается, что под атакой находится и Тосно - это город и крупный железнодорожный узел к югу от Санкт-Петербурга. В Смоленской области, по словам местных жителей, произошла атака беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".

