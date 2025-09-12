Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, Приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.
Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около $15 млрд.
По словам собеседника, в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн.
Также отмечается, что силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.
"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", - отметил информированный источник в СБУ.
Атаки Украины вглубь России
Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники СБУ и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта "Усть-Луга" в Ленинградской области. В частности, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. Это была вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в этом году. Первая была в начале января.
Также мы писали, что как сообщали росСМИ, под массированной дроновой атакой оказалась и Ленинградская область. Отмечается, что под атакой находится и Тосно - это город и крупный железнодорожный узел к югу от Санкт-Петербурга. В Смоленской области, по словам местных жителей, произошла атака беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".