По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк".

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, по предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.

По словам собеседника, на видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. Осинтеры пишут, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Источники напомнили, что это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в этом году. Первая была в начале января.

"Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна России для ведения войны", - сообщил информированный источник в СБУ.

Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, утром российские СМИ писали, что украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Такие данные подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что над портом было уничтожено 10 беспилотников. "Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - подчеркнул Дрозденко.

Отмечалось также, что по предварительной информации, раненых нет, а прием самолетов в аэропорту Пулково приостановлен.

