Самую массированную атаку дронов переживает и Ленинградская область.

Российская противовоздушная оборона отражает удну из самых массированных воздушных атак на Ленинградскую область. Под ударом также и другие российские города.

По данным росСМИ, на головы россиян в разных населенных пунктах сыпятся обломки дронов, однако по данным местных властей, конечно, никто не пострадал.

Примечательно, что под атакой находится и Тосно - это город и крупный железнодорожный узел к югу от Санкт-Петербурга.

Видео дня

Тем временем в аэропорту "Пулково" действует план "Ковер" - уже известно, что задержаны 36 рейсов на вылет и 12 на прилет. Также закрыты аэропорты "Ярославль", "Калуга", "Иваново" и "Псков".

Помимо этого мэр Москвы Сергей Собянин рано утром заявил о пяти сбитых на подлете к городу беспилотниках.

Кроме того, телеграм-каналы публиковали видео взрывов и большого пожара, снятые, как утверждается, жителями Смоленской области. На видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Украинские беспилотники атаковали российский нефтяной порт Приморск. Там вспыхнул пожар на судне. Однако, как заверили местные власти, пожар был быстро потушен.

Приморск - это главный российский нефтеналивной порт на Финском заливе, он расположен на конце системы нефтепроводов.

В целом же российские мониторинговые каналы сообщали о беспилотниках над Брянской, Смоленской, Орловской, Тульской, Московской, Ленинградской областями, над Краснодарским краем и над другими регионами.

Удары по РФ

ВСУ продолжают успешно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, в ночь на 30 августа были атакованы два российских НПЗ.

Издание Reuters отмечало недавно, что украинские удары по российским НПЗ играют на руку США. В частности, сокращение внутренних мощностей заставило РФ увеличить экспорт нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: