МИД Украины осуждает нападение боевиков на патруль миссии ОБСЕ

01:42, 21 июня 2017
Война
1316 0

Нападение на СММ ОБСЕ является очередным нарушением Минских соглашений пророссийскими боевиками.

фото УНИАН

Министерство иностранных дел Украины осуждает вооруженное нападение боевиков "ДНР" на патруль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Донецкой области.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в Twitter.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о приказе не пропускать наблюдателей ОБСЕ – отчет

"Решительно осуждаем любые атаки на СММ со стороны пророссийских боевиков. Еще одно нарушение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе вооруженные боевики "ДНР" напали на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нападение на патруль ОБСЕ#боевики напали на СММ ОБСЕ