МИД Украины осуждает нападение боевиков на патруль миссии ОБСЕ

Министерство иностранных дел Украины осуждает вооруженное нападение боевиков "ДНР" на патруль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Донецкой области.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в Twitter.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о приказе не пропускать наблюдателей ОБСЕ – отчет

"Решительно осуждаем любые атаки на СММ со стороны пророссийских боевиков. Еще одно нарушение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Strongly condemn any attacks of SMM members by Ru and its militants. Yet another violation of Minsk agreements https://t.co/M9o4ux8w4r