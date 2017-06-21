МИД Украины осуждает нападение боевиков на патруль миссии ОБСЕ
Нападение на СММ ОБСЕ является очередным нарушением Минских соглашений пророссийскими боевиками.
Министерство иностранных дел Украины осуждает вооруженное нападение боевиков "ДНР" на патруль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Донецкой области.
Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в Twitter.
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"Решительно осуждаем любые атаки на СММ со стороны пророссийских боевиков. Еще одно нарушение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Strongly condemn any attacks of SMM members by Ru and its militants. Yet another violation of Minsk agreements https://t.co/M9o4ux8w4r— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 20, 2017
Напомним, на Донбассе вооруженные боевики "ДНР" напали на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.