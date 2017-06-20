Вооруженные боевики "ДНР" совершили жесткое нападение на наблюдателей ОБСЕ

20:21, 20 июня 2017
Война
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Боевики напали на невооруженных гражданских наблюдателей.

В ОБСЕ заявили, что детали сообщат позже / Фото УНИАН

На Донбассе вооруженные боевики «ДНР» напали на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

«Вооруженные члены т.нз. «ДНР» совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей », - сказано в сообщении.

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«Детали будут в нашем оперативном отчете», - сообщили в Специальной мониторинговой миссии.

Как сообщал УНИАН ранее, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала более сотни взрывов в Донецкой и Луганской областях.

«В Донецкой области СММ задокументировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в частности, около 100 взрывов, если сравнивать с предыдущим 24-часовым отчетным периодом - около 500 взрывов", - отмечается в документе.

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