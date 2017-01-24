Боевики на Донбассе больше полсотни раз открывали огонь, двое украинских военных получили ранения - штаб АТО

Оккупанты обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении – из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкиному.

«Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкиному огонь вели и снайперы», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении – из 122-миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов разных калибров по Новозвановке и Попасной.

«С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно состояться разведение сил», - отметили в пресс-центре.

На Донецком направлении – из 120-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Зайцевое и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП врага.

В целом за минувшие сутки зафиксировано 51 обстрел. Двух наших военных ранено.

Как сообщал УНИАН ранее, несмотря на относительное затишье в зоне АТО, угроза полномасштабного российского вторжения на территорию Украины остается достаточно высокой. Об этом заявил координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Россия продолжает наращивать количество войск на границе с Украиной, и эти войска вполне могут быть применены во время вторжения.

"Сейчас мы видим, что кроме зоны АТО, фактически на наших восточных границах появились две новые армии, в рамках этих армий сформированы три новые дивизии", - написал Тымчук.