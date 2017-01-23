"Ружья, которые висят на стене и могут выстрелить": в ИС оценили вероятность масштабного вторжения РФ в Украину

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

Россия продолжает наращивать количество войск на границе с Украиной, и эти войска вполне могут быть применены во время вторжения.

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"На данный момент мы видим, что кроме зоны АТО, фактически на наших восточных границах появились две новые армии, в рамках этих армий сформированы три новых дивизии", - написал Тымчук.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", на территории оккупированного Крыма также происходит формирование еще одной российской армии.

"Это - те ружья, которые висят на стене и могут выстрелить", - резюмировал эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что на данный момент говорить о реальном улучшении ситуации, о прогрессе в реализации договоренностей на Донбассе, не приходится.