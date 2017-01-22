В штабе АТО сообщили о 4 раненых военных и многочисленных обстрелах

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы», - говорится в сводке.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

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«На Донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 24 обстрела. Четверо наших военных ранены», – сообщают в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска в зоне антитеррористической операции по всему фронту совершали вооруженные провокации против украинских военных, в частности, в Авдеевской промзоне на Донетчине произошло три перестрелки между силами АТО и противником, каждая из которых была продолжительностью не менее одного часа.