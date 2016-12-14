Донецкий аэропорт – Авдеевка – Ясиноватая: в ОБСЕ рассказали о "горячих точках" на Донбассе

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявляет о неприемлемо большом количестве нарушений "режима тишины" на Донбассе рядом с важными объектами инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

"Ситуация на линии соприкосновения остается очень нестабильной. Мы продолжаем отмечать неприемлемо большое количество нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в известных горячих точках. И примерно 50% из всех этих нарушений мы документируем в треугольнике Донецкий аэропорт – Авдеевка - Ясиноватая", - сообщил Хуг.

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Также он сказал, что другие нарушения режима прекращения огня случаются в районе между Светлодарском и Дебальцевым, на восток и северо-восток от Мариуполя, а также на запад и север от Горловки и время от времени в западной части Луганской области.

При этом представитель СММ отметил, что перечисленные горячие точки расположены рядом или на близком расстоянии от гражданских районов, где живут, работают и проводят ежедневную жизнь мирные граждане. Хуг отметил, что неизбежно через боевые действия часто страдают гражданские, которые погибают или получают ранения от этого.

"В равной степени несет вред гражданской инфраструктуре, и мы видели, что линии подачи воды, газа и электричества, которые проходят через линию столкновения сильно страдают от боевых действий", - сказал он.

Хуг напомнил, что вчера посещал Донецкую фильтровальную станцию. По его словам, гражданское население по обе стороны линии соприкосновения нуждаются в помощи, и что международные организации заинтересованы обеспечить население гуманитарной помощью, в частности, пищей, прибежищем или медикаментами.

"И это очень важно, чтобы те, кто имеют эффективный контроль, позволяли этим организациям доставлять помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ обеспокоена прекращением работы объектов инфраструктуры на Донбассе через постоянные обстрелы.