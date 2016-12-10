На Донбассе боевики с угрозами требовали продукты от представителей миссии ОБСЕ

15:11, 10 декабря 2016
Война
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На Донбассе пророссийские боевики так называемого "9-го полка" с угрозами требовали от представителей миссии ОБСЕ продуктов.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию украинской разведки.

"В этом подразделении противника есть серьезные проблемы с поставками продовольствия, воды и дров. Именно поэтому недавно отряд боевиков угрожал миссии ОБСЕ, требуя продовольствия", - сказал Лысенко.

В сентябре украинская разведка сообщала, что Россия поставляет боевикам на Донбасс просроченные продукты и боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, 31 раз обстреляли позиции ВСУ.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ