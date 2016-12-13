В ОБСЕ обеспокоились приостановкой работы объектов инфраструктуры на Донбассе из-за обстрелов

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

Отмечается, что Хуг вместе с патрулем миссии во время визита на восток Украины посетили сегодня Донецкую фильтровальную станцию.

«Начинается третья зима во время этого конфликта, и ненормальным является то, что мы фиксируем случаи, когда в результате боевых действий страдают объекты гражданской инфраструктуры. Это те объекты, которые обеспечивают отопление и водоснабжение для мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения», - сказал Хуг.

В миссии напомнили, что Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкою и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 000 людей в этом районе. Из-за обстрелов работа фильтровальной станции часто прекращается, что влечет за собой перебои в подаче воды в Авдеевке, Ясиноватой и некоторых районах Донецка.

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«Часто случается так, что объекты инфраструктуры подвергаются повреждениям вследствие непрерывных боевых действий с позиций, которые расположены слишком близко одна к другой», - подчеркнул он.

Хуг призвал стороны прекратить боевые действия и отвести силы.

«Прекратить боевые действия должны стороны. Они также должны отвести силы и средства. И именно стороны должны положить конец этому конфликту и обеспечить нормализацию ситуации для населения Донбасса. СММ ОБСЕ будет осуществлять мониторинг того, как стороны придерживаются подписанных соглашений», - подчеркнул Хуг.