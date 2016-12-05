Полицейскую миссию на Донбассе должны обсуждать прежде всего Украина и Россия - посол США в ОБСЕ

Об этом посол США в ОБСЕ Даниэль Баер сказал сегодня в ходе телефонной пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН. Как известно, 23-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ состоится 8-9 декабря в Гамбурге.

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"Есть ли необходимость в других инструментах международного сообщества, от ОБСЕ или от других, я думаю, что это вопрос, который должен обсуждаться, прежде всего, между Россией и Украиной, и они это могут сделать в рамках Трехсторонней контактной группы - Россия, Украина и ОБСЕ", - сказал Баер.

Также, по его мнению, это вопрос Киев и Москва могут обсудить в "нормандском формате". "Мы должны оставаться открытыми для того, что еще нужно, чтобы поддержать выполнение Минских договоренностей, но я не думаю, что будет принято решение о дополнительных миссиях. Но это не значит, что этого не произойдет в будущем, сейчас приоритет состоит в том, чтобы развести стороны на линии соприкосновения, отвести вооружение и получить устойчивое прекращение огня, чтобы продолжать выполнять Минские договоренности", - подчеркнул американский дипломат.

Говоря о повестке дня заседания Совета министров ОБСЕ, Баер сообщил, что вопрос Украины и России будут оставаться "на вершине, как это было последние три года".

"Это не только из-за российской аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, который продолжается, что является серьезным нарушением обязательств в сфере безопасности в рамках ОБСЕ, но и потому, что у ОБСЕ на местах 1700 наблюдателей, многие из которых работают в зоне конфликта в Украине", - пояснил он.

Байер высказал мнение, что "министры проведут широкую дискуссию относительно текущего кризиса - это конфликт на востоке и аннексия Крыма". "Я думаю, что они будут предлагать разные решения. Я ожидаю, что будет повторение, как это было в прошлом, поддержки полного выполнения Минских договоренностей и призыва к РФ действиями подтвердить то, что они обязались сделать на словах относительно Минских договоренностей", - отметил он.

Кроме того, посол США отметил, что министры признают роль, которую играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров Порошенко, в частности, заявил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

В то же время уже 24 октября в Кремле заявили, что главы стран "нормандского формата" в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ к неконтролируемому участку украинско-российской границы, а президент РФ Путин лишь дал потенциальное согласие".

Кроме того, 29 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины "никто не думает", "вопрос уже не актуален".