Порошенко: Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
Читайте такжеПорошенко: никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует
«Договорились также о том, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и для обеспечения подготовки к предстоящим местным выборам, когда условия безопасности позволят проводить эти выборы», - заявил он.
«Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и на переходный период. Могу отдельно подчеркнуть, что российская сторона также поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ (на Донбассе - УНИАН)», - добавил президент.
Петр Порошенко также заявляет, что председательствующая в 2016 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Германия должна вынести на рассмотрение ОБСЕ введение вооруженной полицейской миссии в Донбассе.
Читайте такжеМарчук: до конца года вряд ли удастся ввести полицейскую миссию на Донбассе
"О полицейской миссии: мы отметили - нас поддержали, и мы ждем сейчас шагов наших партнеров из Германии, которые сейчас председательствуют в ОБСЕ, о вынесении этого вопроса на обсуждение ОБСЕ", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.