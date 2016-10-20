Порошенко: Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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«Договорились также о том, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и для обеспечения подготовки к предстоящим местным выборам, когда условия безопасности позволят проводить эти выборы», - заявил он.

«Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и на переходный период. Могу отдельно подчеркнуть, что российская сторона также поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ (на Донбассе - УНИАН)», - добавил президент.

Петр Порошенко также заявляет, что председательствующая в 2016 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Германия должна вынести на рассмотрение ОБСЕ введение вооруженной полицейской миссии в Донбассе.

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"О полицейской миссии: мы отметили - нас поддержали, и мы ждем сейчас шагов наших партнеров из Германии, которые сейчас председательствуют в ОБСЕ, о вынесении этого вопроса на обсуждение ОБСЕ", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.