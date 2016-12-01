Путин выступает против участия США в переговорах по Донбассу – Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявил во время первого Балтийско-Черноморского форума «Через диалог к доверию» в Киеве.

«Конечно, в Украине за последнее время очень много критических замечаний насчет «нормандского формата» разрешения самой тяжелой проблемы Украины – это проблемы войны и мира», - заявил он.

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«А кто-то может предложить другой формат? Я вам скажу, неужели вы думаете, что Порошенко, когда рассматривал вопрос подписания Минских соглашений, не хотел, чтоб там участвовали США, Англия, да, может, даже Китай, который подписывал Будапештский меморандум? Но надо было согласие всех сторон, у которых не было желания этим заниматься, такой проблемой», - добавил Кучма.

«Надо было спросить у Владимира Путина, а согласен ли он, чтобы участвовали США, я вам заранее скажу – нет. Поэтому выбирали из того, что можно было создать. Сначала был «Женевский формат», а потом американцы исчезли оттуда по этой же причине…, и появился «Нормандский формат», - отметил экс-президент.

«Я думаю, главное достижение – это то, что мы прекратили войну. Всем известны данные ООН, - 10 тысяч погибших (за время конфликта), это в ООН сказали, а я думаю, что цифры совсем другие», - подчеркнул Кучма.