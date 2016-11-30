Миссия ОБСЕ за день зафиксировала более 500 взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 29 ноября по состоянию на 19.30, опубликованном сегодня на сайте организации.

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"Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая около 550 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано приблизительно 100 взрывов. Около 70% этих взрывов были отмечены в районе Авдеевки–Ясиноватой–Донецкого аэропорта, а немногим более 20% - в районах к северо-востоку от Мариуполя", - говорится в отчете.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая не менее 30 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано свыше 350 взрывов. Все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи линии соприкосновения к западу и северо-западу от Луганска", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь заявляет об ограниченном доступе на трех участках разведения сил и средств на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.