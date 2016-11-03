За сутки в зоне АТО один украинский военный был ранен - Мотузяник
13:31, 03 ноября 2016Война
631 0
За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения.
Один боец был ранен в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеУкраина за время АТО освободила из плена боевиков более 3000 человек – Тандит
«За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Однако один военнослужащий получил ранения. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter