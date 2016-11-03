За сутки в зоне АТО один украинский военный был ранен - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Однако один военнослужащий получил ранения. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.