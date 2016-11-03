По Крымскому на Луганщине террористы били из ствольной артиллерии и "Градов" – штаб АТО
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, однако самое тяжелое вооружение террористы использовали на Луганщине. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.
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На Мариупольском направлении зафиксировано 26 случаев нарушения режима прекращения огня, отметили в штабе. В Павлополе против сил АТО боевики применили гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки укрепления Вооруженных сил Украины обстреливали из минометов калибров 82мм и 120мм. На этих участках обороны враг усиливал интенсивность обстрелов гранатометами, пулеметами большого калибра, стрелковым оружием.
На Донецком направлении произошло 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. Защитников Новгородского обстреляли из пулеметов и гранатометов, а в Троицком оккупанты нарушили режим тишины из вооружения БМП, стрелкового оружия. В Авдеевке боевики в очередной раз применили минометы калибров 82мм и 120мм.
На Луганском направлении зафиксировано 13 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки и Новозвановки российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской – огонь БМП, гранатометы и минометы 82 калибра.
"По позициям украинских воинов в Орехово противник использовал ствольную артиллерию калибра 122мм, а в Крымском – минометы 82мм и 120мм, ствольную артиллерию калибров 122 и 152мм, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", - рассказали в пресс-центре.
Как сообщили в среду в Минобороны, количество обстрелов в октябре по сравнению с сентябрем боевики увеличили почти вдвое. Кроме того, расширилась их география.