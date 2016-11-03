По Крымскому на Луганщине террористы били из ствольной артиллерии и "Градов" – штаб АТО

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, однако самое тяжелое вооружение террористы использовали на Луганщине. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 26 случаев нарушения режима прекращения огня, отметили в штабе. В Павлополе против сил АТО боевики применили гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки укрепления Вооруженных сил Украины обстреливали из минометов калибров 82мм и 120мм. На этих участках обороны враг усиливал интенсивность обстрелов гранатометами, пулеметами большого калибра, стрелковым оружием.

На Донецком направлении произошло 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. Защитников Новгородского обстреляли из пулеметов и гранатометов, а в Троицком оккупанты нарушили режим тишины из вооружения БМП, стрелкового оружия. В Авдеевке боевики в очередной раз применили минометы калибров 82мм и 120мм.

На Луганском направлении зафиксировано 13 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки и Новозвановки российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской – огонь БМП, гранатометы и минометы 82 калибра.

"По позициям украинских воинов в Орехово противник использовал ствольную артиллерию калибра 122мм, а в Крымском – минометы 82мм и 120мм, ствольную артиллерию калибров 122 и 152мм, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", - рассказали в пресс-центре.

Как сообщили в среду в Минобороны, количество обстрелов в октябре по сравнению с сентябрем боевики увеличили почти вдвое. Кроме того, расширилась их география.