В Минобороны рассказали сколько единиц вооружения и военной техники восстановлено с начала АТО

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк. «За минувшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил Украины вернули для выполнения боевых задач в районе проведения АТО 308 единиц вооружения и военной техники, в частности танки, орудия, противотанковые комплексы и боевые машины», - сказала она.

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Таким образом, по словам начальника Управления коммуникаций и печати Минобороны, с начала проведения АТО восстановлено уже около 46,5 тыс. единиц вооружения и техники, из них более 43,5 тыс. единиц восстановили воинские части ВСУ.

«Эффективное выполнение государственного оборонного заказа на отечественных предприятиях, в организациях и учреждениях обеспечивают военные представительства Министерства обороны Украины», - отметила Гаврилюк.

Кроме того, по ее словам, с начала года предотвращены чрезмерные расходы бюджетных средств исполнителями государственного оборонного заказа на сумму более 466 млн грн.

Также военные представительства обеспечили перечисление в специальный фонд Минобороны 2 млн 670 тыс. грн за оказание услуг по контролю качества ремонта и производства для других силовых структур Украины.