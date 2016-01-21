Размеры денежных вознаграждений в зоне АТО будут одинаковыми для всех бойцов - Полторак

Об этом заявил министр обороныСтепан Полторак, передает корреспондент УНИАН.

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Глава оборонного ведомства отметил, что правительство приняло решение о передаче руководству воинских формирований полномочий по установлению порядка выплат вознаграждений участникам АТО.

«Что касается ВСУ - решение будет приниматься приказом министра обороны. Вчера я принял решение о подготовке такого приказа, и сегодня к концу дня приказ о порядке выплаты денежного вознаграждения в зоне проведения АТО я подпишу», - подчеркнул Полторак и отметил, что документ будет согласован с министерством финансов и министерством социальной политики.

«Сегодня в зоне АТО разные размеры денежных вознаграждений зависят от зарплаты. Это несправедливо, потому что в зоне боевых действий жизнью рискуют все одинаково - и солдат, которого только что призвали, и боевой генерал, который много прослужил. Поэтому вознаграждение должно быть для всех одинаковым», - считает министр.

Он подчеркнул, что этот приказ будет направлен на ликвидацию социальной несправедливости.