Матиос рассказал о захваченном оружии и военной технике России на Донбассе

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о захваченном оружии и военной технике России на Донбассе, которые находятся на площадках вещественных доказательств по делу о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Следователями военной прокуратуры собраны, осмотрены и процессуально оформлены как вещественные доказательства военная техника, оружие и боеприпасы, которые никогда не состояли на вооружении Вооруженных сил Украины или других правоохранительных органов», - заявил он.

«В том числе захвачены и те, что поддаются идентификации - 14 единиц боевой техники, бронетранспортеры, танки, «Град», боевые машины десанта и другие, которые осмотрены и находятся на площадках вещественных доказательств», - добавил Матиос.

«123 единицы стрелкового российского оружия, 27 единиц гранатометов различной модификации, которые никогда не производились оборонно-промышленным комплексом Украины ни в период советского времени, ни позже, и находятся на вооружении вооруженных сил Российской Федерации - это противотанковые ракетные комплексы «Фагот», пехотные огнеметы «Шмель», четыре единицы ПЗРК «Игла», аналогичным был уничтожен военный самолет Ил-26 во время событий в Луганском аэропорту», - отметил он.

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Также изъято свыше 100 тыс. идентифицированных единиц боевых припасов 20 различных наименований, которые по маркировке изготовлены на территории РФ.

Кроме того, по словам главного военного прокурора, захвачен, осмотрен и признан вещественным доказательством один беспилотный летательный аппарат «Форпост», который по всем маркировкам и особенностям признан российским.