В сопровождении военных РФ переправила боевикам на Донбасс технику и боеприпасы – разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, установлены очередные факты прибытия с территории Российской Федерации инженерной техники, минно-взрывчатых веществ и боеприпасов для нужд 1 и 2 армейских корпусов через Изварино (5 грузовых автомобилей с боеприпасами) и Успенку (колонна инженерной техники и 2 грузовых автомобиля с минно-взрывными средствами). Обе колонны сопровождали российские военные.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военныхКроме того, разведка установила, что российское командование продолжает принимать меры по маскировке участия в боевых действиях на Мариупольском направлении подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ. В начале марта 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) 1 АК был переименован в 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты.

Вместе с тем украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков и САУ в районах Сонцеве и Перевальск.