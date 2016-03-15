Обама призвал Путина повлиять на боевиков для выполнения режима прекращения огня на Донбассе
10:12, 15 марта 2016Война
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Президент США Барак Обама во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал, чтобы объединенные российско-сепаратистские силы на Донбассе выполняли Соглашение о прекращении огня.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
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"Президент Обама придал особе значение необходимости выполнения Соглашения о прекращении огня на востоке Украины объединенными российско-сепаратистскими силами", - отмечается в сообщении.
Также Обама подчеркнул необходимость обеспечения неограниченного доступа наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к территориям, контролируемым боевиками, включая участок российско-украинской границы.
В то же время из сообщения следует, что основной темой телефонного разговора между президентами США и РФ была ситуация в Сирии.
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