Обама призвал Путина повлиять на боевиков для выполнения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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"Президент Обама придал особе значение необходимости выполнения Соглашения о прекращении огня на востоке Украины объединенными российско-сепаратистскими силами", - отмечается в сообщении.

Также Обама подчеркнул необходимость обеспечения неограниченного доступа наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к территориям, контролируемым боевиками, включая участок российско-украинской границы.

В то же время из сообщения следует, что основной темой телефонного разговора между президентами США и РФ была ситуация в Сирии.