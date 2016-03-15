Совбез ООН рассматривает решение России по Сирии как позитивный шаг

Об этом во вторник, 15 марта, сообщил председательствующий в Совбезе представитель Анголы Исмаэль Гаспар Мартинс.

"Когда мы видим вывод войск, это означает, что война принимает другой оборот, и это хорошо", - цитирует его агентство AP.

Читайте такжеПесков рассказал, от чего будут зависеть сроки вывода российских военных из Сирии

По словам Гаспара Мартинса, члены СБ обратились к спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с просьбой сделать мирные переговоры более представительственными, включив в них представителей курдов. Ожидается, что данный шаг не повлияет на "тот прогресс, который мы сейчас наблюдаем", передает русская редакция DW.

Де Мистура проинформировал СБ о мирных переговорах, которые начались в тот же день. Постпред России в Совбезе ООН Виталий Чуркин сообщил о заявлении президента РФ Владимира Путина об отводе войск.