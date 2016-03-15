Обама и Путин обсудили вывод войск из Сирии, а также ситуацию в Украине

Об этом говорится в сообщении прес-службы Белого Дома.

"Стороны обсудили заявление Путина о частичном выводе российских войск из Сирии, а также дальнейшие шаги, необходимые для полного прекращения боевых действий с целью прогресса переговоров по мирному урегулированию ситуации", – говорится в сообщении.

Обама также положительно оценил снижение уровня насилия в Сирии. При этом он подчеркнул, что наступательные действия войск режима Башара Асада подрывают как процесс прекращения огня, так процесс политического урегулирования.

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Говоря об Украине Обама напомнил о потребности прекращения огня российско-сепаратистскими силами на Донбасе. Также президент США заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ представителям СММ ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории, в том числе на украинско-российской границе.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.