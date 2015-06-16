Геращенко: за месяц работы подгруппы по Украине из плена боевиков освободили только 9 человек

Народный депутат Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко связывает недостаточный результат по освобождению контролируемыми Россией боевиками на Донбассе украинских заложников с затягиванием этого процесса.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Считаем недостаточным результат, за месяц работы подгруппы в сотрудничестве с силовиками удалось освободить только 9 украинцев. Да, это 9 счастливых семей, но еще около 270 (украинцев) по последним уточненным данным остаются в плену", - отметила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона делает все для активизации процесса освобождения пленных и считает недопустимым затягивание этого процесса.

Читайте такжеОбмен заложниками на Донбассе практически остановлен – Центр освобождения пленных

"Особое внимание обратили на 11 безосновательно удерживаемых в российских тюрьмах, в частности, и вопиющую ситуацию с Надеждой Савченко", - заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Геращенко сообщила, что на следующей неделе в Страсбурге состоится сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на заседании которой Савченко имеет все права там быть.

"Обратились к координатору подгруппы от ОБСЕ господину Тони Фришу с просьбой поднять эти вопросы и на Трехсторонний контактной группе. А еще обсуждали вопрос гуманитарной ситуации на Востоке, которая ухудшается из-за обстрелов, привлечение международных гуманитарных миссий", - сказала депутат.

Также, по словам Геращенко, в Минске кроме гуманитарной подгруппы, сегодня работали группы по политическим и вопросам безопасности, где украинскую позицию жестко отстаивают Владимир Горбулин и Евгений Марчук. Все наши наработки передали представителю Украины в трехсторонней контактной группе Леониду Кучме.

Гуманитарные грузы, которые заходят на любую часть территории Украины , должны пересекать границу только в определенных пу... Posted by Iryna Gerashchenko on 16 июня 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходили встречи рабочих подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам, а также вопросам безопасности, после чего состоялось заседание Трехсторонней контактной группы с участием официальных представителей ОБСЕ, Украины и России - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Азамата Кульмухаметова с представителями боевиков «ДНР/ЛНР».