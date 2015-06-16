В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу с боевиками
В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы при участии официальных представителей ОБСЕ, Украины и России - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Азамата Кульмухаметова с представителями боевиков "ДНР/ЛНР".
Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
"В Минске началась встреча участников Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.
Читайте такжеПутин признал, что Россия имеет влияние на "ДНР" и "ЛНР"
По ее информации, на заседании будут заслушаны доклады координаторов от ОБСЕ подгрупп по вопросам безопасности, а также по гуманитарным и политическим вопросам.
В Минске началась встреча участников Трёхсторонней контактной группы с приглашением представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР"....Posted by Dariia Olifer on 16 червня 2015 р.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходили встречи рабочих подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам, а также вопросам безопасности.
Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе представляют Владимир Горбулин, Евгений Марчук, Ирина Геращенко и Игорь Веремий.