В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу с боевиками

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В Минске началась встреча участников Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

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По ее информации, на заседании будут заслушаны доклады координаторов от ОБСЕ подгрупп по вопросам безопасности, а также по гуманитарным и политическим вопросам.

В Минске началась встреча участников Трёхсторонней контактной группы с приглашением представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР".... Posted by Dariia Olifer on 16 червня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходили встречи рабочих подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам, а также вопросам безопасности.

Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе представляют Владимир Горбулин, Евгений Марчук, Ирина Геращенко и Игорь Веремий.