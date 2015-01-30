Геращенко: Углегорск контролируется украинскими военными

Об этом написал народный депутат Антон Геращенко на своей странице в соцсети. "Говорил с начальником Донецкой милиции Вячеславом Аброськиным и с ребятами из спецбатальона милиции "Свитязь" о ситуации в районе Углегорска-Дебальцево. Углегорск и Дебальцево - наши!", - написал Антон Геращенко.

Читайте такжеМВД: силы АТО контролируют половину Углегорска

По его данным, "вчера во второй половине дня террористические группировки наступали на Углегорск и даже зашли на одну из окраин этого городка. Но вечером в результате точных артиллерийских ударов и смелых маневров наших танкистов, враг был остановлен. Бои продолжаются на окраине Углегорска в сторону Енакиево. Там геройски держит оборону 13-й территориальный батальон ВСУ".

Антон Геращенко сообщает, что "в самом Дебальцево центр города держат под контролем батальон милиции спецназначения "Свитязь".

"Штаб АТО и Генштаб полностью в курсе ситуации вокруг Углегорска и должны принимать все необходимые решения для эффективного отбития атак и обороны Углегорского участка обороны. После потери донецкого аэропорта, дело чести нашей армии защитить Углегорск и Дебальцево от наступления противника, силы которого, к тому же, не безграничны", - считает Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня народный депутат, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил на своей странице в соцсети, что Углегорск находится под контролем боевиков, а Дебальцево контролируют украинские силы.

По его словам, "Углегорск находится под контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты держатся. Атака произошла вчера, после артобстрела был нанесен удар танками по позициям сил АТО. В течение нескольких недель до этого отряды террористов просочились в город под видом мирных жителей и ударили с тыла".

Как отметил Семен Семенченко, в Углегорске "находится бронетехника противника. Он сообщил, что "согласно боевому приказу прибыл туда с ударной частью батальона "Донбасс" для выполнения боевых задач".