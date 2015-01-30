Боевики взяли Углегорск, атаковав танками силы АТО - Семенченко

Углегорск находится под контролем боевиков, но отдельные опорные пункты сил АТО продолжают держаться.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Углегорск находится под контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты держатся. Атака произошла вчера, после артобстрела был нанесен удар танками по позициям сил АТО", - говорится в сообщении.

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Семенченко отмечает, что в течение нескольких недель до этого отряды боевиков просочились в город под видом мирных жителей и ударили с тыла. В Углегорске находится бронетехника противника, оборудованные снайперские гнезда в жилых домах, город активно укрепляется.

"В Дебальцево работает диверсионная группа противника, основная цель - уничтожение нашей бронетехники и солдат. По городу постоянно работают Грады и блуждающие минометы", - пишет он.

Находиться на открытом месте более 10 минут не целесообразно, т.к. идут постоянные обстрелы. Так же активизировались попытки противника срезать Дебальцевский выступ - со стороны территории, контролируемой бандформированием "ЛНР".

"Ситуация напряженная, но находиться под полным контролем. Сил и средств для нанесения удара по противнику достаточно. Боевой дух - высокий", - заявил Семенченко.