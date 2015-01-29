В Углегорск ворвались танки боевиков, идет бой

Об этом на странице в соцсети написал волонтер Алексей Мочанов. "Есть потери с обоих сторон, идет бой, пацаны у нас в Углегорске серьезные, но им нужна помощь", - написал он.

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Также он отметил, что информация об этом направлена в Генштаб, Минобороны и МВД. "Обещают, что резерв уже мчит, все команды даны, часть уже вошла в бой. Сейчас там рубится "Свитязь"", - сообщил Алексей Мочанов.

Информацию о бое в Углегорске подтвердили и в пресс-центре АТО. "После обстрела Углегорска, уже в 8.55, при поддержке танков и пехоты боевики атаковали наши позиции в районе этого населенного пункта. Сейчас там идет бой", - отметили в пресс-центре АТО.