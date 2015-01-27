Донбасс в режиме чрезвычайной ситуации: срок действия, права и обязанности населения

По словам главы Кабмина Арсения Яценюка, такой шаг позволит наладить координацию всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и защиты населения.

По мнению доцента кафедры конституционного права КНУ им. Т. Шевченко Александра Москалюка, такой шаг правительства на времени является целесообразным, передает ТСН.uа.

"Я еще в августе говорил, что необязательно использовать форму именно военного положения. Можно использовать другие формы, например, чрезвычайное положение, потому что по своим характеристикам и возможностям оно очень близко к военному положению. Но если мы вводим военное положение (хотя с точки зрения международного права это абсолютно не является объявлением войны) Российская Федерация просто может манипулировать этими понятиями, их смешивать и использовать для того, чтобы усилить конфронтацию, в том числе и для того, чтобы провести более активные действия и пытаться на международной арене показать Украину как агрессора", - отметил Александр Москалюк.

Правительство пошло немного другим путем и, воспользовавшись Кодексом гражданской защиты Украины, не ввело чрезвычайное положение, а чрезвычайную ситуацию.

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Это разные сроки, подчеркнул конституционный эксперт. И если разделить на категории, то есть четыре возможных варианта:

1. Режим повседневного функционирования в системе гражданской защиты

2. Режим повышенной готовности

3. Режим чрезвычайной ситуации

4. Режим чрезвычайного положения.

Александр Москалюк отметил, что чрезвычайная ситуация на территории Донбасса была введена в рамках правового поля и может служить переходным периодом к чрезвычайному положению: "Кодекс гражданской защиты Украины предусматривает введение чрезвычайной ситуации с целью подготовки населения в случае определенных военных событий. Также есть основания и для введения чрезвычайного положения - в случае, если, например, существует угроза конституционному строю".

Разница между чрезвычайным положением и чрезвычайной ситуацией заключается, во-первых, в механизме их внедрения.

"Для того, чтобы ввести чрезвычайную ситуацию, необходимо именно решение Кабинета министров Украины (ст. 14 Кодекса гражданской защиты). Для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, необходимо сначала провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который, соответственно, обращается к президенту, а президент подписывает указ, и затем Верховная Рада уже утверждает", - пояснил Москалюк.

Ограничения прав граждан

Эксперт подчеркнул, что чрезвычайное положение вводит ряд ограничений прав граждан (например, трудовая повинность), однако в условиях чрезвычайной ситуации таких ограничений нет.

"То есть режим чрезвычайной ситуации больше направлен на органы власти, чтобы они привели свою деятельность в соответствие к таким условиям", - добавил эксперт.

Обязанности и права граждан во время чрезвычайной ситуации

В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины, граждане имеют следующие права во время действия режима чрезвычайной ситуации:

- получение информации о чрезвычайной ситуации или опасных событиях;

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;

- обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

- участие в работах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты;

- получение заработной платы за работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в случае привлечения к таким работам в соответствии с трудовыми договорами;

- социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций или проведения работ по предотвращению и ликвидации последствий;

- медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитацию в случае получения физических и психологических травм.

Обязанности во время действия режима чрезвычайной ситуации:

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, охраны труда, которые могут привести к чрезвычайной ситуации;

- изучать способы защиты от чрезвычайных ситуаций и действий в случае их возникновения, предоставление домедицинской помощи пострадавшим, правила пользования средствами защиты;

- сообщать службе экстренной помощи населению о возникновении чрезвычайных ситуаций и принимать меры для спасения населения и имущества до прибытия аварийно-спасательных подразделений;

- соблюдать противоэпидемический режим, режимы радиационной защиты;

- выполнять правила пожарной безопасности.

Срок действия

Чрезвычайное положение вводится на 60 дней в отдельных местностях и на 30 дней - в случае введения на всей территории страны. Потом он еще может быть продлен на 30 дней. Но, отметил Александр Москалюк, с чрезвычайной ситуацией проще, потому что в Кодексе гражданской защиты не указаны сроки.

Относительно режима повышенной готовности, который вводится на остальной территории Украины, то это больше превентивные меры, которые прежде всего касаются органов государственной власти, местного самоуправления, соответственно правоохранителей и спасателей, добавил эксперт. Также может быть усилена охрана в местах большого скопления людей, в частности в метро.

Стоит отметить, что немало военных экспертов выступают за введение режима военного положения на территории Донбасса, где продолжаются военные действия.

Так, профессор КНУ им.Т.Шевченко, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица отметил, что без введения военного положения сложно контролировать тылы.

"На освобожденных территориях Донбасса, где осталась власть, поддерживавшая сепаратистов, которая организовывала все эти референдумы, теперь царит хаос и беспорядок. Это означает, что в нашем тылу находится такой же враг, и в любой момент там может быть организовано что угодно. А почему? Потому что нет военного положения. И так можно многое перечислять, на что мы натыкаемся без введения военного положения, по крайней мере на территории, где ведутся боевые действия. Я уже не говорю о том, что эти люди брошены на произвол судьбы, там нет никакой эвакуации, оповещения. Это элементарные вещи гражданской обороны, которые также вводятся при наличии военного положения", - подчеркнул Григорий Перепелица.