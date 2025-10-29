Очевидно, что город Теотиуакан недалеко от Мехико был крупным мегаполисом древнего мира, но ученые пока не выяснили,что означают иероглифы, найденные там.

Город Теотиуакан можно смело считать мегаполисом древней Америки. В период его расцвета там проживало до 125 тыс. человек, а столетия спустя ацтеки с изумлением смотрели на руины гигантских пирамид.

Археологам удалось многое узнать о Теотиуакане, но они были очень поражены иероглифами на его фресках и керамике. Эти символы долгое время сбивали археологов с толку и им казалось, никогда не сложатся в единое целое, пишет The New York Times.

"Всегда было ощущение, что "ну, это похоже на лучшее совпадение", но предложенные варианты прочтения всегда имели некоторые недочеты", - прокомментировал археолог из Копенгагенского университета Кристоф Хельмке.

Поэтому он и лингвист из того же университета Магнус Фарао Хансен предложили новый взгляд на эту загадку. Вместо того, чтобы использовать язык яцтеков науатль, они взяли гораздо более древний.

"Вот тут-то и появляется наше предложение: у нас есть реконструкция языка, современника письменности", - сказал Хельмке.

Итак, Хансен приступил к работе по реконструкции древнего языка, юто-ацтекского, по его потомкам, таким как науатль, кора и уичоль, он прослеживал генеалогическое древо слов, охватывающее огромные временные периоды.

Это не первый случай применения реконструированного языка для прочтения текста, но никто ранее не делал этого ни с этим языком, ни с этой письменностью, сказал он.

"И мы нашли несколько совпадений - это самое главное", - сказал Хельмке.

Исследователи предложили интерпретации нескольких символов, и, по словам Хельмке, у них есть еще 18 прочтений, которые им "очень и очень нравятся".

Ученые, однако, отметили, что известно всего около 300 текстов из Теотиуакана - ничтожная цифра по сравнению с тысячами задокументированных текстов ацтеков или майя, которые помогли ученым изучить эти системы письма.

Издание отметило, что хотя археологи, не участвовавшие в исследовании, были воодушевлены новым подходом, он также возродил старые споры и вызвал сложные вопросы у экспертов.

"Каждая работа касательно письменности Теотиуакана - это большой шаг вперед, поскольку каждая привлекает целое поколение новых лингвистов, которые привносят свои идеи. Главной проблемой всегда был небольшой корпус иероглифов из Теотиуакана; до сих пор сохранилось так мало примеров каждого иероглифа", - прокомментировала Джойс Маркус, археолог из Мичиганского университета.

В некоторых случаях скептицизм был весьма сильным. "Их выводы о письменности и языке Теотиуакана далеки от убедительности", - сказал Лайл иероглифы Теотиуакана "представляют серьезные проблемы", включая сложность интерпретации того, что они изображают, "спекуляции как о форме, так и о значении знаков" и их редкость.

Дэвид Стюарт, археолог из Техасского университета в Остине добавил, что сложность задачи усугубляется тем, что Теотиуакан был космополитичным городом, где жили люди со всей Мезоамерики, говорившие на своих языках.

Что известно о городе Теотиуакан

Он был основан около I века до н. э., и достиг своего расцвета около 500 г. н. э., привлекая людей со всей Мезоамерики. Однако город был в значительной степени заброшен к 750 г. н. э., задолго до того, как сюда пришли ацтеки и начали править регионом.

