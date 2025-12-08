Туристы подходили близко к берегу несмотря на предупреждение не делать этого.

Три человека погибли и еще несколько получили ранения после того, как их смыло сильной волной на популярном туристическом месте на испанском курортном острове Тенерифе.

Как пишет The Independent, около 16:00 в воскресенье, 7 декабря 2025 года, внезапная волна воды обрушилась на природный бассейн на скалах Лос-Гигантес, выбросив пострадавших в море.

Поиски возможных жертв продолжаются

Службы экстренной помощи продолжали поиски на побережье людей, которые могли пропасть без вести, но о дальнейших исчезновениях не сообщалось.

Центр координации чрезвычайных ситуаций и безопасности (CECOES) начал масштабную спасательную операцию с участием морских спасательных вертолетов, медицинских вертолетов и машин скорой помощи. Им помогали Гражданская гвардия и местная полиция.

Туристов накануне предупреждали об опасности

На момент трагедии Канарские острова находились под предупреждением об экстремальных волнах, высота которых, по прогнозам, в некоторых районах могла достигать пяти метров.

В свою очередь местные власти призвали туристов и местных жителей быть осторожными вдоль побережья и избегать любых потенциальных рисков.

Как заявил позже в разговоре с La Radio Canaria мэр Сантьяго-дель-Тейде Эмилио Наварро, на этот раз жертвами стали туристы, которые проигнорировали ограждения, установленные на месте происшествия полицией и гвардией.

Другие несчастные случаи с туристами

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Испании погиб турист, пытаясь влезть на один из самых высоких мостов страны, чтобы сделать контент для соцсетей.

Тем временем в Таиланде российскую актрису смыло гигантской волной во время йоги на скале – она спустилась на локацию, несмотря на знаки, предупреждавшие об опасности.

