Три человека погибли и еще несколько получили ранения после того, как их смыло сильной волной на популярном туристическом месте на испанском курортном острове Тенерифе.
Как пишет The Independent, около 16:00 в воскресенье, 7 декабря 2025 года, внезапная волна воды обрушилась на природный бассейн на скалах Лос-Гигантес, выбросив пострадавших в море.
Поиски возможных жертв продолжаются
Службы экстренной помощи продолжали поиски на побережье людей, которые могли пропасть без вести, но о дальнейших исчезновениях не сообщалось.
Центр координации чрезвычайных ситуаций и безопасности (CECOES) начал масштабную спасательную операцию с участием морских спасательных вертолетов, медицинских вертолетов и машин скорой помощи. Им помогали Гражданская гвардия и местная полиция.
Туристов накануне предупреждали об опасности
На момент трагедии Канарские острова находились под предупреждением об экстремальных волнах, высота которых, по прогнозам, в некоторых районах могла достигать пяти метров.
В свою очередь местные власти призвали туристов и местных жителей быть осторожными вдоль побережья и избегать любых потенциальных рисков.
Как заявил позже в разговоре с La Radio Canaria мэр Сантьяго-дель-Тейде Эмилио Наварро, на этот раз жертвами стали туристы, которые проигнорировали ограждения, установленные на месте происшествия полицией и гвардией.
Другие несчастные случаи с туристами
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Испании погиб турист, пытаясь влезть на один из самых высоких мостов страны, чтобы сделать контент для соцсетей.
Тем временем в Таиланде российскую актрису смыло гигантской волной во время йоги на скале – она спустилась на локацию, несмотря на знаки, предупреждавшие об опасности.
