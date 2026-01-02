115 человек получили ранения, в основном тяжелые.

Пожар в баре Le Constellation на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана на Новый год унес жизни около 40 человек, еще 115 - получили ранения, в основном тяжелые. Об этом пишет The Independent.

Трагедия, которую назвали самой страшной в истории Швейцарии, произошла после полуночи во время празднования Нового года в переполненном заведении. Среди погибших - молодые люди, в том числе подростки. 16-летний парень из Парижа Аксель Клавье, которому удалось спастись, рассказал, что выбрался наружу, выбив окно столом. По его словам, несколько его друзей после трагедии считались пропавшими без вести.

По свидетельствам очевидцев, перед началом пожара в баре использовали бутылки шампанского с горящими бенгальскими огоньками.

Видео дня

Две женщины рассказали, что видели, как мужчина-бармен поднял на плечи барменшу, которая держала зажженную свечу в бутылке. По их словам, огонь быстро распространился, после чего обвалился деревянный потолок.

Другой свидетель говорит, что видел, как люди били окна, чтобы спастись от пламени. Он также видел испуганных родителей, которые спешили на место трагедии, чтобы узнать, не оказались ли внутри горящего помещения их дети. Юноша сказал, что заметил около 20 человек, которые пытались выбраться из дыма и огня, и сравнил увиденное с фильмом ужасов.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу заявила, что причина пожара пока не установлена.

"На данный момент у нас нет никаких подозреваемых. Открыто расследование не против кого-то конкретного, а для лучшего понимания обстоятельств этого драматического пожара", - пояснила она.

Власти подчеркнули, что предметом проверки станут количество людей, которые находились в баре, а также соответствие заведения нормам безопасности.

Спасатели и медики работали всю ночь, а больницы региона испытали значительную нагрузку. Жителей и туристов призвали к осторожности в ближайшие дни, чтобы избежать дополнительных чрезвычайных ситуаций.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что спасательные службы столкнулись со сценами "неописуемого ужаса и страдания". Он подчеркнул, что страна должна ответить на трагедию единством, сочувствием и взаимной поддержкой, выразив соболезнования семьям погибших.

В стране объявили пятидневный траур по погибшим во время пожара.

Другие инциденты с туристами

Как сообщал ранее УНИАН, 31 декабря в Перу столкнулись два поезда, которые перевозили туристов к известному археологическому комплексу Мачу-Пикчу. Погиб по меньшей мере один человек, около 30 пассажиров получили ранения. На видео, распространенных местными СМИ, можно увидеть вагоны с выбитыми окнами и смятыми бортами. Поезда остановились на пути, проходящем между лесом и скальной стеной.

Вас также могут заинтересовать новости: