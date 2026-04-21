В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире (видео)

Это самый высокий мост в стране, и на его открытие пришли десятки тысяч человек.

В столице Финляндии Хельсинки на днях открыли самый длинный и самый высокий мост в стране. Но частные автомобили им пользоваться не смогут, поскольку он предназначен только для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Мост Круунувуоренсилта соединяет остров Коркеасаари и жилой район Круунувуоренранту, сообщает Euronews. Его длина составляет 1 191 метр.

Благодаря новому мосту расстояние от района Круунувуоренранту до центра Хельсинки сократили с 11 километров до 5.

"Мост Круунувуоренсилта – это новая, уникальная и захватывающая достопримечательность Хельсинки. Зрелище, которое будет привлекать посетителей из ближних и дальних мест. Новый мост меняет наше представление о Хельсинки. Он по-новому соединяет районы Круунувуоренранта и Лааясало с большей центральной частью города", – сказал Даниэль Сазонов, мэр Хельсинки.

За выходные, посвященные его открытию, новое сооружение посетили более 50 000 человек. В сети люди делятся фотографиями пешеходного моста.

