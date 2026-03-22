Дотянуться до неба: в Китае открыли самый высокий мост на Земле высотой 625 метров

Это не просто транспортная артерия, но и экстремальный туристический объект.

На протяжении многих лет именно виадук Мийо был тем мостом, который производил эффект "вау" еще до того, как вы успевали на него въехать. Это впечатляющая часть автомагистрали A75, "подвешенная" над долиной реки Тарн на юге Франции. Он по-прежнему остается самой высокой конструкцией такого типа в Европе. Его самая высокая опора достигает 341 метра, а общая протяженность перехода составляет 2460 метров.

Но теперь, отвечая на вопрос, какой мост самый высокий на планете, нельзя сказать про виадук Мийо. Теперь на сцену выходит Huajiang Grand Canyon Bridge, пишет Moto.

Где находится самый высокий мост в мире - что про него известно

Он расположен в горной провинции Гуйчжоу над рекой Бэйпань. Его полотно подвешено на высоте целых 625 метров над дном долины. Строительство началось в 2022 году и завершилось уже через 3 года и 8 месяцев.

Конструкция пересекает впечатляющий каньон, называемый "трещиной в земле", и является частью скоростной трассы Лючжи – Аньлун. Более того, он значительно улучшил сообщение в одном из самых сложных регионов Поднебесной.

Мост выглядит как тонкая линия, прочерченная между горами. Проезд по нему – это немного похоже на путешествие среди облаков, только вполне реальное. "Сидя в машине, у меня было ощущение, что я могу протянуть руку и коснуться облаков", – комментировал один из путешественников.

Huajiang Grand Canyon Bridge – это не просто мост

Цифры в случае с Huajiang Grand Canyon Bridge поражают воображение. Не только 625 метров высоты, но и 1420 метров пролета. Переезд через каньон сократился примерно с 2 часов до всего лишь 2 минут. Мост быстро стал туристической достопримечательностью. На нем можно найти смотровые площадки, застекленную дорожку, панорамный лифт и даже прыжки с банджи.

